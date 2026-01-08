７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円７６銭前後と前日と比べて１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円０２銭前後と同８銭程度のユーロ安・円高だった。 この日に米民間雇用サービス会社ＡＤＰが発表した２５年１２月の全米雇用リポートは、非農業部門の雇用者数が前月に比べて４万１０００人の増加と緩やかなペӦ