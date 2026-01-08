８日の東京株式市場は強弱拮抗の地合いとなり、日経平均株価は前日終値近辺で一進一退となる展開が想定される。前日は３日ぶりに反落となったが、昨年末の水準と比較して日経平均は依然として１６００円あまり高い水準にあり、目先筋の利益確定売り圧力が生じやすい。一方、前日は日経平均が大きく下値を探ったものの、個別株でみると値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回るなど、個人投資家をはじめ物色意欲は旺盛で、引