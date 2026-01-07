フケは誰にでも起こる身近なトラブルですが、「なぜフケが出るのか？」と疑問に思ったことはありませんか？ 乾燥やシャンプーの影響だけでなく、じつはカビ（真菌）が関係しているケースもあるようです。今回は、フケの原因や予防法について、「AOクリニック」の村上香織先生に解説してもらいました。 監修医師：村上 香織（AOクリニック） 日本医科大学医学部卒業。その後、慶應義塾大学病院やさいたま市立病院