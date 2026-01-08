親や祖父母から受け継いだ墓をどう守るかは、「いざ」という時では遅い問題である。継ぐ人がいない、遠方で管理が難しいといった事情から、「墓じまい」に注目が集まっている。お墓を閉じて遺骨を新たに供養するこの方法は、現代の社会状況を反映した選択肢の一つである。※本稿は、吉川美津子『墓じまい 何をすればいいのか、教えてください！』（WAVE出版）の一部を抜粋・編集したものです。墓を守る責任が子世代に集中する理由