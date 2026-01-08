― ダウは466ドル安と4日ぶりに反落、今年に入って最高値更新が続いていたことから利益確定の売り ― ＮＹダウ 48996.08 ( -466.00 ) Ｓ＆Ｐ500 6920.93 ( -23.89 ) ＮＡＳＤＡＱ 23584.28 ( +37.11 ) 米10年債利回り4.150 ( -0.022 ) ＮＹ(WTI)原油 55.99 ( -1.14 ) ＮＹ金 4462.5 ( -33.6 ) ＶＩＸ指数15.38 ( +0.63 ) シカゴ日経225先物 (円建て)51995 (