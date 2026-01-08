大阪3月限ナイトセッション 日経225先物51990-20 （-0.03％） TOPIX先物3511.5-2.0 （-0.05％） シカゴ日経平均先物51995-15 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 7日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500が下落した一方で、ナスダックは上昇。買いが先行して始まったが、NYダウが連日で史上最高値を更新していたこともあり、高値警戒感から利益確定の売りが出やすかった。2025年11月の米雇用動態調