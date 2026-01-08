メガハウスは、『新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN』より「サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN 〜頂点を越えて挑む者達〜 セット」(9,999円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年1月8日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2026年8月発送予定。2026年8月発送予定「サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition- 新