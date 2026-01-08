【ワシントン共同】ライト米エネルギー長官は7日、米国がベネズエラ産原油の販売を「無期限」に管理する考えを示した。米政府は石油製品の輸送と販売を可能にするため、ベネズエラへの制裁を部分的に緩和していることを公表。世界市場への販売手続きに着手したことも明らかにし、世界最大の埋蔵量を誇るベネズエラの原油への主導的立場を確保する構えだ。米政府によると、販売は米国が担い、収益は米政府の管理する口座に入