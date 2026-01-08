昨年末にラジオ番組を聞いていると、聞き覚えのある声が聞こえてきた。声の主はニッポン放送「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」にゲスト出演していた楽天の岸孝之投手（41）。夜の深い時間帯に登場したことに驚いたが、親交の深い人気お笑いコンビ「サンドウィッチマン」がメインパーソナリティーだったからこそ実現したのだろう。番組では「東京宮城県人会」の席で岸が伊達みきおに、とある相談を持ちかけたというエピ