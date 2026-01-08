メガハウスは、『進撃の巨人』より「るかっぷ 進撃の巨人 エルヴィン・スミス＆ハンジ・ゾエ セット【限定座布団付き】」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年1月8日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2026年7月発送予定。2026年7月発送予定「るかっぷ 進撃の巨人 エルヴィン・スミス＆ハンジ・ゾエ セット【限定座布団付き】」(9,350円)見つめる、見上げるフィギュア