DeNA¤Ï5Æü¡¢ºå¿À¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºòµ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤È¹â¤¤Ã¥»°¿¶ÎÏ¤Ç¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¤Í¤¸Éú¤»¡¢15»î¹ç¡¦90²ó2/3¤òÅê¤²¡¢6¾¡3ÇÔ¡¢Ã¥»°¿¶¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¾å²ó¤ë113¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï1.39¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ïºòµ¨²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç2»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢14²ó¤òÅê¤²16Ã¥»°¿¶¡¢1¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤«¤éËÜµòÃÏ¤Ë¤¹¤ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢ÊÑ¤ï