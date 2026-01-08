テレ東のドラマ『婚活バトルフィールド37』(2026年1月9日スタート 毎週金曜24:12〜24:42)の記者会見がこのほど、都内で行われ、加藤ローサ、福田麻貴(3時のヒロイン)、戸塚純貴、桐山漣が登壇した。福田麻貴「んんっ……! ちょっとすみません、昨日オフだったんで、痰が絡んでおりますが(笑)」○福田麻貴、婚活をデータと理屈で分析する“こじらせ理論派”を演じる――婚活歴8年。元キャリア官僚という異色の経歴を持ち、婚活をデ