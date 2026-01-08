Image: NWorld こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。20g、610ルーメン、11種類の点灯モード。ミニライト「TorchBuddy」を語るのに、複雑な説明はいらないかもしれません。ほぼ親指サイズのミニライトが、日々の暮らしにどう馴染むのか。等身大の視点で紐解いていきます。暗い夜道も安心できる、十分な明るさ