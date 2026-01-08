テレ東のドラマ『婚活バトルフィールド37』(2026年1月9日スタート 毎週金曜24:12〜24:42)の記者会見がこのほど、都内で行われ、加藤ローサ、福田麻貴(3時のヒロイン)、戸塚純貴、桐山漣が登壇した。加藤ローサ○加藤ローサ、美人を自負する37歳独身女性役を演じる――出演が決まったときの感想と、役を演じる上で大切にしていることを教えてください。加藤:出演のお話をいただいたときは、長らくゆったりと過ごしていたので体力的