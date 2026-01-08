2026年、AIはどう進化するのか？デジタルトランスフォーメーション(DX)やAIの進展は、いまや単なる技術革新を越え、産業界や社会全体の変革を牽引する中核的な存在となっています。特に生成AIやAIエージェントの活用は、業務効率化や新たなビジネスモデルの創出において、企業の競争力を大きく左右する要素となりつつあります。2025年はAIエージェント元年とも呼ばれ、RAG(検索拡張生成)を活用した「会社のナレッジに強いAI」へと