【モデルプレス＝2026/01/08】女優の松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」（毎週木曜よる9時）が、8日にスタートする。【写真】52歳美人女優、役作りでショートヘアにばっさりカット◆松嶋菜々子主演「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」東京国税局資料調査課は、マルサ（国税局査察部）をしのぐ情報収集能力と調査スキルを持ち、で税務調査最後の砦で“料”の米偏を取っ