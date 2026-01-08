【モスバーガー】では11月から冬限定で味わえる、食欲をそそられそうなメニューが登場。どれも存在感のある仕上がりで、お腹も心も満たされたい時にぴったりです。今回はバーガーとサイドメニューからピックアップして紹介します。次回のランチやディナーに選んでみては？ こってり感が楽しめそうな「アボカドバーガー」 カラフルな野菜の色合いが鮮やかな、1月下