声優の中田祐矢が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。出演予定だった朗読劇「クイーンバイオレット・ゲーム」の上演が困難な状況であることを明かした。声優12人による連名の文書を掲載し、「クイーンバイオレット・ゲーム」公演の主催者・渡辺流久里氏と連絡が取れないこと、それによって「公演開催は難しい」という見解を示した。 【写真】公式Xではまだチケットが購入できる状態が続いてい