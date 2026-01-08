女優、タレントの千堂あきほ(56)が7日、自身のインスタグラムを更新し、約35年ぶりに再会したという俳優との2ショットを公開した。 【写真】青春時代思い出して宇梶と35年ぶりの2ショット 「やっとや～っとお会いできました!!」と切り出し、俳優・宇梶剛士（たかし＝63）との画像を掲載した。「私のドラマデビュー作品『東京ストーリーズ』のお相手宇梶剛士さん35年以上の月日が流れこの北