GoogleでGoogle CloudやGeminiに携わるソフトウェアエンジニアのアディ・オスマニ氏が、Googleで約14年間働く中で得た「21の教訓」を自身のブログで公開しました。オスマニ氏は当初「良いコードを書くことが仕事」だと思っていたものの、長く働くほど「活躍するエンジニアは必ずしも最高のプログラマーではない」「コードの周りにある人間関係・社内政治・認識合わせ・曖昧さを乗りこなせる人が伸びる」と実感したとのことです。