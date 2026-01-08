日本マクドナルドから、粗挽きブラックペッパーとガーリックの刺激が特徴の人気サイドメニューが登場！寒い季節に食欲をそそるスパイシーな味わいと、2種類の期間限定新ソースを楽しめます。 マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」 発売日：2026年1月14日(水)〜2月中旬予定販売場所：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）※全営業時間帯で販売 2022年の初登場以来、その刺激