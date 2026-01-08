にしき食品はNISHIKIYA KITCHEN（ニシキヤキッチン）ブランドのレトルトカレー「とんとん拍子カレー」を1月8日から公式オンラインショップと実店舗で発売した。数量限定で販売。受験生をはじめとした頑張る人を応援する。「とん（豚）とん（豚）拍子にいきますように」という思いを込め、受験や就職活動などを控えた人々に寄り添うお守りカレーとして発売した。大事な日の勝負メシにはもちろん、応援の気持ちを贈るギフトにも