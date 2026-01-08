アメリカのトランプ大統領が領有に意欲を示すグリーンランドについて、ルビオ国務長官は7日、来週、デンマークの当局者と協議すると明かしました。ルビオ国務長官は、「デンマークや軍事介入について話すためにここにいるのではない。来週彼らと会談する予定だ。その際に話し合う」と話しました。ルビオ長官は、トランプ大統領が領有に意欲を示すグリーンランドについて、来週、デンマーク側と協議する意向を示しました。これにつ