首都カラカスの低所得層が居住するバリオ。急斜面にびっしり貼り付いた家々に都市圏人口の約半分が生活している＝2024年11月、ベネズエラ・カラカス、饗庭大喜氏撮影 2026年1月3日、米国によるベネズエラへの軍事攻撃とマドゥロ大統領の拘束という衝撃的なニュースが世界を駆け巡りました。この劇的な事件からわずか2カ月前、東京大学の岡部明子教授（環境学）が、軍事圧力が高まる直前の首都カラカスで「世界バリオ会