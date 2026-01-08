ゴルフベースのクロスオーバー、2代目へ2代目となるフォルクスワーゲンの新型『Tロック』の受注が、英国で間もなく開始される。英国価格は3万1620ポンド（約670万円）からとなる。【画像】VWの人気クロスオーバー、2代目へフルモデルチェンジ！【新型Tロックのエクステリア/インテリアを詳しく見る】全53枚Tロックは2017年の発売以来、世界で200万台以上を売り上げている大人気のコンパクトクロスオーバーだ。今回のフルモデルチ