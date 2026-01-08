【ワシントン共同】ジョンソン米下院議長（共和党）は7日、トランプ大統領に書簡を送り、米大統領が年頭に議会で1年間の施政方針を示す一般教書演説を2月24日に実施するよう打診した。トランプ氏の2期目では初となる。政権が攻撃したベネズエラを巡る情勢や、仲介に取り組むロシアとウクライナの戦闘終結に向けた交渉、国内の物価高対策などについての発言が焦点。11月の中間選挙に向け、政権の実績をアピールするとみられる。