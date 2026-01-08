選手を指導する際に「課題」という言葉を使わない。なぜなんだろう。そのワケを知りたかった。「私は『伸び代』だと捉えていますから」答えは、欠点の克服にとどまらず、さらに上へと成長を促すためだった。バレーボールの国内最高峰、SVリーグ女子のSAGA久光スプリングスを率いる中田久美監督（60）を取材するたびに、発言の真意について考えさせられる。言葉にこだわる分、不必要にオブラートで包むこともない。ふがい