アメリカのICE（アイス、移民関税捜査局）は7日、ミネソタ州で取り締まり中に「女性が車で捜査員をひき殺そうとした」として発砲し、女性は死亡したと発表しました。ミネソタ州ミネアポリス市で、ICEの捜査員らが大規模な移民取り締まりを行っていたところ、抗議する人たちと衝突しました。当局側は、抗議をしていた人のうち、車で道路をふさいでいた女性が「捜査員らをひき殺そうとしたため、捜査員が銃を発砲し女性は死亡した」