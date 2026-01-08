元「モーニング娘。」で女優の田中れいなが、“人生初”のメガネ姿を公開した。田中は８日までに自身のインスタグラムで「私の人生初メガネですオシャレ伊達メガネではありません」と始め、リムレスメガネをかけた自撮りショットを公開。「去年最後のＡｂｅｍａの生放送でＶＴＲのモニターが遠くて見にくかったらいかんなと思ってつけてみましたまだ慣れません」ときっかけを明かし、続けて「縁がないメガネが好き本当