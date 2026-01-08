新日本プロレスは８日までに公式ＷＥＢなどで「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＳＡＮＡＤＡが次期シリーズ以降、欠場することを発表した。新日本は「ＳＡＮＡＤＡ選手が、次期シリーズ以降の大会を欠場することとなりました。なお、復帰時期は未定となります。ＳＡＮＡＤＡ選手のファイトを楽しみにされていた方には、誠に申し訳ございません。何卒よろしくお願い申し上げます」と発表した。ＳＡＮＡＤＡは、５日の大田区総合体育館大会で第３