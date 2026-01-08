◆新日本プロレス「ＮＥＷＹＥＡＲＤＡＳＨ！！」（５日、大田区総合体育館）観衆３５２３（満員）新日本プロレスは５日、大田区総合体育館で「ＮＥＷＹＥＡＲＤＡＳＨ！！」を開催した。メインイベントのＩＷＧＰタッグ選手権で王者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅが昨年の「ＷＯＲＬＤＴＡＧＬＥＡＧＵＥ２０２５」で優勝した大岩陵平、、ザック・セイバーと２度目の防衛戦を行った。白熱の激闘は、２６分