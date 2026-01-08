【モデルプレス＝2026/01/08】timeleszの原嘉孝が、1月8日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（23時15分〜23時45分）に出演。恋愛観について赤裸々に語る。【写真】timelesz原嘉孝、“想像以上にヤバい”事実判明した瞬間◆寺西拓人、原嘉孝の知られざる素顔明かす本番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バラエティー最強女子軍団である“トークィ