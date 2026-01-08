加藤ローサ 加藤ローサ、福田麻貴（3時のヒロイン）、戸塚純貴、桐山漣がこのほど、都内で行われた、テレビ東京“ドラマ24”『婚活バトルフィールド 37』（１月９日深夜24時12分スタート）記者会見に出席した。原作は、猪熊ことりさんの同名漫画。加藤ローサ演じる「美人だが上から目線」の赤木ユカが、福田麻貴（3 時のヒロイン）演じる婚活歴８年で大ベテランの「こじらせ分析官」青島智恵子と共に、理想と現実が