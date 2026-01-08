朝のドル円は１５６円６０銭台＝東京為替 朝のドル円は１５６円６０銭台での推移。海外市場でややドル高が優勢。注目された米指標は２２時１５分の米ADPが想定範囲、午前０時のＩＳＭ非製造業景気指数とＪＯＬＴＳ求人件数は、ＩＳＭ非製造業が強く、ＪＯＬＴＳ求人件数が弱いというまちまちな結果。 USDJPY156.67