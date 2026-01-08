【豪州】 貿易収支（11月）09:30 予想55.5億豪ドル前回43.85億豪ドル（貿易収支) 【ユーロ圏】 ドイツ製造業新規受注（11月）16:00 予想-0.9%前回1.5%（前月比) 予想2.7%前回-0.7%（前年比) ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（12月）19:00 予想-14.6前回-14.6（ユーロ圏消費者信頼感) ユーロ圏景況感指数（12月）19:00 予想96.8 前回97.0 （景況感指