◎全国の天気日本海側は雪や雨で、北日本を中心に吹雪く所もありそうです。落雷や突風、ひょうにもご注意ください。はじめ雨の北陸も、次第に雪に変わるでしょう。内陸、山沿いを中心に大雪となる所もありそうです。一方、太平洋側は晴れ間の出る所が多いですが、北風が冷たいでしょう。◎予想最高気温前日より低い所が多く、厳しい寒さとなりそうです。金沢と鳥取は前日より8℃も低い4℃、福岡は5℃低い7℃の予想です。西日本や東