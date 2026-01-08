今回は、高3の娘の発言に、不安になった母親のエピソードを紹介します。娘が夜遅くになっても帰ってこず、心配していたら…「高3の娘（18歳）が、この前友達と遊びに行ってくるといってなかなか帰ってこず、気付けば夜の10時を過ぎていました。こんなこと初めてですし、連絡もとれず心配で仕方ありませんでした。そして娘がやっと帰ってきて、遅くなった理由を聞くと、彼氏と会っていたとのこと。娘にもやっと彼氏ができたのだとう