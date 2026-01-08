[1.7 プレミアリーグ第21節 マンチェスター・C - ブライトン]ブライトンのMF三笘薫が7日、プレミアリーグ第21節のマンチェスター・シティ戦で9月13日の第4節以来となる今季2点目を決めた。先発出場の三笘はなかなか見せ場を作れなかった中で1点ビハインドの後半15分、中央左寄りで横パスを受けるとカットインで2人を振り切ってから右足一閃。グラウンダーのシュートをゴール右へ流し込み、値千金の同点ゴールを奪った。三笘