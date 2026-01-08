¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè21Àá¡Û(¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C 1-1(Á°È¾1-0)¥Ö¥é¥¤¥È¥ó<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥Þ]¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É(41Ê¬)[¥Ö]»°ãø·°(60Ê¬)<·Ù¹ð>[¥Þ]¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é(40Ê¬)¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ(60Ê¬)[¥Ö]¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯(29Ê¬)¡¢¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥¹(41Ê¬)¡¢¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±(53Ê¬)¡¢¥Þ¥­¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼(60Ê¬)¡¢»°ãø·°(69Ê¬)¡¢¥È¥à¡¦¥ï¥È¥½¥ó(89Ê¬)¨§»°ãø·°¤¬²ø²æÌÀ¤±