【プレミアリーグ第21節】(クレイヴン・コテージ)フルハム 2-1(前半0-0)チェルシー<得点者>[フ]ラウール・ヒメネス(55分)、ハリー・ウィルソン(81分)[チ]リアム・デラップ(72分)<退場>[チ]マルク・ククレジャ(22分)<警告>[フ]ホルヘ・クエンカ(45分+7)、マルコ・シウバ(26分)、ティモシー・カスターニュ(78分)、ラウール・ヒメネス(90分)[チ]エンソ・フェルナンデス(24分)、トシン・アダラバイヨ(25分)、コール