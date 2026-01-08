玉木宏という演技者が放つ魅力は、年を重ねるごとに増している。映画にドラマにと硬軟自在なパフォーマンスで魅せる彼は、出演作ごとにそのキャリアを更新し続けている。そう私たちの誰もが知っている。2024年にはじまった『ゴールデンカムイ』シリーズでの怪演が光るいっぽうで、配信中の『イクサガミ』（2025年／Netflix）では武士としての誇りを取り戻そうと奮闘する剣豪をかぎられた出番の中で好演。ここ