プレミアリーグ 25/26の第21節 バーンリーとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、1月8日05:15にターフ・ムーアにて行われた。 バーンリーはアルマンド・ブロヤ（FW）、ハンニバル・メジブリ（MF）、マーカス・エドワーズ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはベンヤミン・シェシュコ（FW