8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円安の5万1990円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 53094.87円ボリンジャーバンド3σ 52243.38円ボリンジャーバンド2σ 51990.00円8日夜間取引終値 51961.98円7日日経平均株価現物終値 51782.00円5日移動平均 51465.00円一目均衡表・転換線 51391.89円ボリンジャーバンド1σ 50680