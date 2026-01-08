8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比2ポイント安の3511.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3570.68ポイントボリンジャーバンド3σ 3517.87ポイントボリンジャーバンド2σ 3511.50ポイント8日夜間取引終値 3511.34ポイント7日TOPIX現物終値 3493.10ポイント5日移動平均 3476.75ポイント一目均衡表・転換線 3465.07ポイント