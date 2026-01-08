8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の682ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 718.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 716.62ポイント200日移動平均 705.43ポイント75日移動平均 704.62ポイントボリンジャーバンド3σ 692.30ポイントボリンジャーバンド2σ 692.26ポイント7日東