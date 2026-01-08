あす1月9日（金）よる7時〜8時54分 日本テレビ系で放送の「ニノさん」は、ゲームマスター・二宮和也が仕掛ける「ひらめきIQバトル2時間SP」。スタジオには日本テレビ系新ドラマの超豪華キャストが集結！新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』からは上白石萌歌＆生田斗真＆シシド・カフカ、新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』からは篠原涼子＆藤木直人＆河内大和、新水曜プラチナイトドラマ『こ