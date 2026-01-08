◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)箱根駅伝で史上初となる“2度目の3連覇”を果たした青山学院大学。その復路の舞台裏には、主将の黒田朝日選手がチームをサポートする様子がありました。往路5区で“シン・山の神”と称される快走を見せた黒田選手。翌3日の復路スタート前、6区を任された石川浩輝選手(1年)が準備する様子を見守ります。コートの下はすでにユニホームに短パン姿の石川選手は、周囲の