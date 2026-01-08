加藤ローサが、自身が主演を務めるドラマ24『婚活バトルフィールド37』の記者会見に、共演の福田麻貴（3時のヒロイン）、戸塚純貴、桐山漣と共に出席。撮影での印象的なエピソードのほか、近年の婚活事情の印象を明かした。【写真】加藤ローサ、いつまでも変わらないキュートな笑顔原作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞にて佳作＆審査員特別賞を受賞した猪熊ことりによる同名漫画。アラフォー女子のリアルな“戦い”と“人