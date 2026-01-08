伊野尾慧と松本穂香がダブル主演する1月18日スタートのドラマ『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）の挿入歌が、HYの新曲「Swing Swing Heart」に決定。併せて、袴田吉彦、櫻井淳子、肥後克広、赤間麻里子の出演も発表された。【写真】『50分間の恋人』追加キャストに袴田吉彦、櫻井淳子、肥後克広、赤間麻里子が登場本作は、AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流（伊野尾）と、仕事に夢中な堅実女