家事と子育ての両立は、想像以上に大変で理想と現実の差に時には押しつぶされてしまいそうになるかもしれません。筆者の友人D子もストレスの限界を迎えていました。そんな時、偶然乗ったタクシーの運転手さんから言われた予想しなかった一言とは？ 理想と現実に苦しむ働くママ 「子育ても仕事もバリバリこなして頑張りたい！」と子供を0歳から保育園に入れて、早々に職場復帰を果たしたものの現実はそう甘くありません。